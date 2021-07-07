Son dakika... Cipe çarpan otomobilin takla attığı kaza anı kamerada - Son Dakika

Cipe çarpan otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de süratle ilerleyen bir otomobil, kavşaktan geçmeye çalışan bir cipe çarpması sonucu takla attı. Kaza anı ise Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, KGYS kamerasında kaydedilen trafik kazası görüntüsünü paylaştı. Görüntüye göre; Kırıkkale'de merkez Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Etiler Kavşağı'nda A.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün süratle ilerlediği sırada B.B.'nin kullandığı cipe, ardından da orta refüje çarpıp takla attı.

Kazada ise 2 kişi yaralandı.