Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolu Meteoroloji Kavşağı'nda meydana geldi. Almanya 'da yaşayan Mizan D., yönetimindeki EN MD 1974 plakalı cip, kavşakta Mehmet Ali Gültekin'in kullandığı 42 ATB 992 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yere savrulan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali Gültekin ile arkasında oturan Abdullah Pınarlı yaralandı. Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah Pınarlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cip sürücüsü Mizan D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Ali Gültekin, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Ciple çarpışan motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralı - Son Dakika

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