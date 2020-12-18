Son dakika haberleri | Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü

18.12.2020 20:16

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan pamuk ve çırçır fabrikasına bir grup tarafından düzenlenen baskında silahlar konuştu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan pamuk ve çırçır fabrikasına bir grup tarafından düzenlenen baskında silahlar konuştu. Karşılıklı silahların ateşlendiği olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan çırçır fabrikasına silahlı bir grup tarafından baskın yapıldı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen saldırıda karşılıklı silahlar ateşlendi. Fabrika sahibi iş adamı Reşat Ö. yara almadan kurtulurken, saldırıda Abdurrahman B. yaşamını yitirdi. Saldırıdan yara almadan kurtulan iş adamının gözaltına alındığı öğrenilirken ölen Abdurrahman B'nin hakkında açılan davaların bulunduğu belirtildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri | Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri | Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri | Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü
Son dakika haberleri | Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü

Gaziantep, Saldırı, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çırçır fabrikasında silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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