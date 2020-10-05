Çizdiği karikatürlerle çocukların dünyasını renklendiriyor - Son Dakika

Karikatürist Mehmet Düzenli, eserleriyle çocukların dünyasına renk katıyor.

Mehmet Düzenli, özellikle çocuk kitaplarında yer alan hayali karakterleri çizdiği karikatürlere hayat veriyor.

Düzenli, AA muhabirine karikatür çizmenin zor ama güzel olduğunu söyledi.

Uzun süre çeşitli dergilerde ve kitaplarda karikatür çizdiğini belirten Düzenli, yaklaşık 7 yıldır ise çocuk kitaplarına yöneldiğini ifade etti.

Çocuk kitaplarına karikatür çizmenin dünyanın en zevkli işlerinden olduğunu dile getiren Düzenli, "Kendimi yazarın yerine koyarak, metni hayal ederek, görsele aktarıyorum." dedi.

Düzenli, metinlerdeki soyut karakterleri çizimlerle somutlaştırdığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu işin inceliği hayal gücünün çok yüksek olması, iyi çizmek yetmiyor. Yaklaşık 20 yıldır karikatür çiziyorum. Çocuk kitaplarına 7 yıldır karikatür çiziyorum, çok zor bir iş. Bir karikatür çizip dergide yayımlamaktan farklı. Daha önce hazırladığım bir kitabın ikincisi için yazar benden 250 çizim istiyor, hepsinin mekanı ve kıyafetleri farklı. Bazen bir hikayenin içinde 7 çocuk oluyor, her birinin kıyafeti ve saç şeklinin faklı olması lazım. Dünyanın en zevkli işi diyebilirim. Metinde anlatılan karakterlerin karikatüre yansıması için geniş bir hayal gücünün olması gerekir. Çizgiyle hayali birleştiremezseniz kesinlikle bu işi yapamazsınız. Bazı insanlar bir şeyi yazıyla anlatamazken siz bunu çizgiyle anlatmaya çalışıyorsunuz, çok zor bir iş. Çizgi romanlarda her karenin içine mizah katmanız gerekiyor. Çocuk kitaplarında ise yazarın verdiği metne bağlı kalarak, çizmem gerekiyor, yazarın hayalini görsele aktarıyorum."