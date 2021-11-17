Cizre'de güvenlik korucusuna yönelik saldırıya kınama - Son Dakika

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik korucusu Emin Negiz'in yaralandığı, el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıyı kınadı.

Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Cizre'de gece Emin Negiz'e aracına bineceği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenlendiğini, vücuduna şarapnel parçaları isabet eden Negiz'in yaralandığını hatırlattı.

Negiz'e Allah'tan acil şifa dileyen Sözen, şunları kaydetti:

"Olayı gerçekleştiren hain ve alçakları lanetliyorum. Bu hain ve kalleş saldırılar bizi haklı mücadelemizden vazgeçirmeyecektir. Bu hain ve kalleş saldırılar terör örgütü PKK'nın bitmesine, yok olmasına engel olamayacaktır. Bilinmelidir ki biz güvenlik korucuları dün olduğu gibi, bugün de yarın da devletimizin emrinde, milletimizden hizmetindeyiz. 7 gün 24 esasına göre görevimizin başındayız."