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Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi

02.02.2022 16:00
Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi

Son dakika haberleri: Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşları "parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirdi.

Cizre ilçesinde polis ekipleri esnaf ve vatandaşları "parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

"Parada sahtecilik" suçu ile ilgili bilgilendirici broşür dağıtan ekipler, esnaf vatandaşlara sahte paranın nasıl anlaşılacağı yönünde bilgiler verdi.

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Hisarcık, Cizre, Polis, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Cizre'de polis esnaf ve vatandaşları sahte para konusunda bilgilendirdi - Son Dakika


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