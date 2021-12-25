Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce, "Cizre'nin Ejderleri Liseler Arası Futbol Turnuvası" düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Cizre'de sağlanan huzur ve güvenliğin ardından hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında çocuk ve gençleri suçtan ve suç işlemekten korumaya çalışıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Amirliği bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Cizre'nin Ejderleri Liseler Arası Futbol Turnuvası" düzenledi.

Lise ve dengi okullardan 18 okulun katılımıyla düzenlenen turnuvanın final maçı Şehir Stadyumunda yapıldı.

Final maçında Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi ile Cizre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi futbol takımları şampiyonluk için mücadele etti. Lig maçlarını aratmayan bir atmosferde oynanan maçı, tribünleri dolduran çok sayıda öğrenci izledi.

Maçta, Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi rakibini yenerek, şampiyon oldu. Maçın ardından her 2 takıma da kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, spor yapan insanın kötülüklere meyil etmeyeceğini belirterek, turnuvayı gençler için düzenlediklerini söyledi.

Turnuvaya katılan gençleri güzel üniversitelerde görmek istediklerini dile getiren Öztürk, "Hayatınızı sporla, eğitimle yönlendirin. Her zaman yanınızdayım. Sporu ve eğitimi bırakmayın ve dışarıda gördüğünüz kötülüklere meyil etmeyin." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ise turnuvanın çok güzel ve keyifli geçtiğini kaydetti. Takımları tebrik eden İke, "Bu organizasyonun gerçekleşmesine öncülük eden İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk ve emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum." dedi.