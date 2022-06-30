Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polisler, Kurban Bayramı öncesinde satıcı ve alıcılara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, "bayramda dolandırıcı kurbanı olmayın" sloganıyla kurban satış noktasında sahte para, karşılıksız senet veya çekler hakkında uyarılarda bulundu. Polis ekipleri, satıcı ve alıcı vatandaşlara kurbanlık alışverişlerde sahte para nasıl ayırt edilir hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Şırnak, Cizre, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Cizre polisinden Kurban Bayramı öncesi dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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