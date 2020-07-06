Koronavirüs sürecinde yatırımlarını artırma kararı alan Naifoğlu Holding bünyesindeki Class Petrol, 50 yeni istasyon açarak bin kişiye istihdam sağlamayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, başta Ege bölgesi olmak üzere Anadolu'nun çeşitli illerinde faaliyet gösteren Class Petrol'ün, İstanbul, Ankara ve Bodrum'da da yeni bayilikler açarak büyümeyi hedeflediği belirtildi.

Şirketin bu hedef doğrultusunda ellinci istasyonunu geçtiğimiz günlerde Bodrum'da açtığı ifade edilen açıklamada, yatırım planları kapsamında açacağı 50 yeni şubede yıl sonuna kadar en az bin kişiye istihdam sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, "Cumhurbaşkanımızın, 'Zaman yatırım zamanıdır, yatırım olacak ki üretim artsın, istihdam olsun' açıklaması sonrası bünyemizde bulunan Class Petrol'ü hızla büyütmeye karar verdik. Yıl sonuna kadar 50 yeni istasyonumuzu faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Ne kadar çok yatırım yaparsak o kadar istihdam sağlamış olacağız. Açılacak her bir istasyonda 20 ila 50 kişi istihdam edilecek." ifadelerini kullandı.

Temmuzda ikisi İstanbul'da diğerleri Çeşme, Alanya ve Bodrum'da olmak üzere toplam beş yeni istasyon daha açarak yatırımlarına devam edeceklerini aktaran Uslu, şunları kaydetti:

"Bizler ne kadar yatırım yaparsak ülke ekonomisine o kadar katkı sağlamış olur ve bunun mutluluğunu yaşarız. El birliğiyle ülkemizin içinde bulunduğu koronavirüs sürecinden bir an önce çıkacağımıza inanıyorum."