Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika

Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı

15.12.2020 10:57
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı, System.String[]

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesindeki çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Komak Bay'ın (29), nisan ayında kafatası ve kemikleri bulundu.

ESKİŞEHİR'in Mihalıççık ilçesindeki çiftlikte çobanlık yapan Afganistan uyruklu Komak Bay'ın (29), nisan ayında kafatası ve kemikleri bulundu. Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi, geçen yıl kasım ayında yaşamını yitirdiğini belirlediği Bay'ın, aynı yerde çalışan Übeydullah Muradi (19) tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cinayeti itiraf eden Muradi, Bay'ı kendisine cinsel saldırıda bulunduğu için öldürdüğünü söyledi.

Konya'da çobanlık yapan Afganistan uyruklu Übeydullah Muradi, geçen yıl Kasım ayında Mihalıççık ilçesi Obruk Mahallesi'nde çoban olan Afgan arkadaşı Komak Bay'ın yanına gelerek çalışmaya başladı. Komak Bay, iddiaya göre 2 kez Übeydullah Muradi'ye kaldıkları çoban evinde cinsel saldırıda bulundu. Bunun üzerine Übeydullah Muradi, Komak Bay'ı tüfekle vurarak öldürdü. Muradi, Bay'ın cesedini yaklaşık 1 kilometre sırtında taşıyarak, Gür mevkiinde toprağa gömdü ve hiçbir şey olmamış gibi çalışmaya devam etti.

NİSAN'DA KEMİKLERİ BULUNDUNisan ayında Obruk Mahallesi Gür mevkiinde ilçedeki başka bir çoban, merada kafatası ve bazı kemikler bulunca Mihalıççık Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Yapılan incelemede kemiklerin bir insana ait olduğunun belirlenmesi üzerine Mihalıççık Cumhuriyet Savcılığı ve Eskişehir Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından yakın çiftliklerde çalışanların ifadelerin başvurulurken Komak Bay'ın uzun süredir kayıp olduğu anlaşıldı. Aynı evde kaldığı Übeydullah Muradi ise Komak Bay'ın çalışmak için başka bir şehre gitmiş olabileceğini söyledi. Çoban evinden alınan Komak Bay'ın giysileri, kafatası ve kemiklerle birlikte DNA incelemesi için kriminal laboratuvarına gönderildi. Komak Bay'ın gömleğinden alınan DNA profili ile kafatası kemiklerinden alınan örnekler eşleşti.Bunun üzerine bulunan kafatası ve kemiklerin Afganistan uyruklu Komak Bay'a ait olduğu tespit edildi.CİNAYETİ JASAT DEDEKTİFLERİ AYDINLATTIEskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT dedektiflerince yapılan incelemede Komak Bay'ın kayıp olan cep telefonuna ocak ayında Übeydullah Muradi'nin 2 kez kendi kartını takarak kullanıldığı belirlendi. Bu süreçte takip edilen Übeydullah Muradi, çobanlık yaptığı Odunpazarı ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı Muradi, Komak Bay'ın 2 kez kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, "Beraber çobanlık yapıyorduk. Olaydan 3 gün önce gelmişti ve 2 kez odama zorla girip bana cinsel saldırıda bulundu. Ben de tüfekle öldürdükten sonra cesedi sırtımda taşıyıp, eve 1 kilometre uzaklıkta bulunan sulama kanalının yanına koyup üzerine ellerimle toprak atarak gömdüm" dediği öğrenildi.

Mihalıççık Jandarma Komutanlığı'nda ifade işlemleri tamamlanan Übeydullah Muradi, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı
Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı

Mihalıççık, Afganistan, Eskişehir, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çoban arkadaşını öldürüp toprağa gömdü, cinayet 1 yıl sonra ortaya çıktı - Son Dakika


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