Son dakika haberi! Çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü, köylüler hayvanı tüfekle vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü, köylüler hayvanı tüfekle vurdu

05.10.2022 15:30
Son dakika haberi! Çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü, köylüler hayvanı tüfekle vurdu

Gelen son dakika haberine göre KARAMAN'da, evinin önünde çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Dudu Berk (65), yaşamını yitirdi.

KARAMAN'da, evinin önünde çoban köpeğinin saldırısına uğrayan Dudu Berk (65), yaşamını yitirdi. Köylüler de köpeği tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Kazımkarabekir ilçesi Sinci köyünde meydana geldi. Dudu Berk, evinin önünde çoban köpeğinin saldırısına uğradı. Durumu fark eden çevredekiler, önce taş atıp köpeği uzaklaştırmak istedi. Berk'e saldırmaya devam eden köpek, tüfekle vurulup öldürüldü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan ve kanlar içinde kalan Berk, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Berk'in cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölü köpek ise kuduz olup olmadığının tespiti için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne götürüldü. Jandarma, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Kazımkarabekir, Jandarma, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü, köylüler hayvanı tüfekle vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çoban köpeğinin saldırdığı kadın öldü, köylüler hayvanı tüfekle vurdu - Son Dakika
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