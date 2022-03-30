Son dakika haberi: Çocuğa cinsel istismar davasında 2 sanığa 7 yıl sonra hapis - Son Dakika

BOLU'da, E.B. (19) adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan S.M. (21), S.Y. (21) ve A.A. (20) hakkında 7 yıl sonra karar verildi. S.M. 15 yıl 3 ay, S.Y. de 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, cinsel istismar suçu evinde işlenen A.A. ise beraat etti.

Kentte E.B. isimli kız çocuğu, 2015'in Ağustos ayında S.Y. ile buluştu. S.Y., A.A. isimli arkadaşının evine götürdüğü E.B.'ye cinsel istismarda bulundu. S.M. de bu anları hem cep telefonu kamerasıyla kaydetti hem de eyleme katıldı. Daha sonra S.M. ile S.Y. görüntüleri göstererek E.B.'yi tehdit etti. Olaydan 2 yıl sonra E.B. yaşadıklarını anlattı, ailesi de savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kişi hakkında 'basit tehdit', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarıyla dava açıldı.

Bu süreçte Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Adli Tıp Kliniği'nce E.B.'nin hafif zeka geriliği olduğu, sanık çocukların ise suçun anlam ve niteliğinin farkında oldukları yönünde rapor hazırlandı.Karar duruşmasında tutuksuz sanıklar S.Y., S.M. ve A.A. ile mağdur E.B. mahkeme salonunda hazır bulundu. E.B., sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Sanıklar ise suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.3 SANIKTAN 1'İNE BERAAT

Mahkeme heyeti, S.M.'yi 'nitelikli cinsel istismar', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'müstehcenlik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından toplam 15 yıl 3 ay 10 gün hapis ile cezalandırdı. S.Y. de 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı. S.Y. için 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'müstehcenlik' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından hükmün açıklanması geri bırakılırken, 'tehdit' suçundan beraat etti. A.A. hakkında ise beraat kararı verildi.