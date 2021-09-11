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Son dakika haberi! Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden 'rıza' kararı - Son Dakika

Son dakika haberi! Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden 'rıza' kararı

11.09.2021 15:59
Son dakika haberi! Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden 'rıza' kararı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre KARŞIYAKA 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan yargılanan Nurhat Can A.'ya, 'mağdurun rızası var' görüşüyle 2,5 yıl hapis cezası verdi.

KARŞIYAKA 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan yargılanan Nurhat Can A.'ya, 'mağdurun rızası var' görüşüyle 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme yargılama sırasında suç vasfını 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' olarak değiştirerek verdiği hapis cezasını da sanığın 'geleceği üzerindeki etkilerini' dikkate alarak altıda bir oranında indirdi.

Dava, lise öğrencisi V.T. (17), eğitim çalışması için gittiği İzmir'de bir gece konakladığı aile dostu P.Ş.'nin evine gelen bar çalışanı Nutku Can A.'nın cinsel saldırısına uğradığı iddiasıyla açıldı. Okulunda başarılı bir lise öğrencisi olan V.T., 2019 yılı Eylül ayında bir konferansa katılmak için bir grup arkadaşıyla birlikte İzmir'e gitti. İzmir Çiğli'de bir pansiyonda kalan V.T., aile dostları olan P.Ş. ile buluştu. V.T.'nin dava dosyasındaki ifadesine göre P.Ş. ile K. adlı bir bara gitti ve burada içki içti. Daha sonra P.Ş.'nin evine giden V.T., saat 02.30'da, sanık Nutku Can A.'nın da kaldığı eve geldiğini anlattı. Sanık Nutku Can A.'nın kendisine önce masaj yapmayı teklif ettiğini, boynunu ovarken de öpmeye başladığını söyleyen V.T., rahatsız olduğunu söyleyerek odaya geçtiğini belirtti. Nutku Can A.'nın da arkasından geldiğini, istemediğini söylediği halde içeri girerek kapıyı kilitlediğini söyledi. V.T., "Kıyafetlerini çıkardı, ben istemediğimi tekrar söyledim. Yanıma geldi üzerime uzandı. Benim üzerimi de çıkardı. Ben yeniden istemediğimi söyledim, yapma dedim. Daha önce yaşamadın mı dedi, yaşamadığımı söyledim. Daha sonra birlikte olduk, ben sesimi çıkaramadım. Bana duş al dedi, ben istemediğimi söyledim. Benim numaramı istedi ve kendi telefonundan aradı. Balkonda içki içtiğimizde kendimi iyi hissetmiyordum. Yaptığım şeylerin farkında değildim. Ertesi gün idrarımı yaparken kan geldiğini gördüm" dedi.

V.T.'nin yaşadıklarını arkadaşına anlatması sonrası olay adliyeye yansıdı. V.T.'nin yapılan muayenesinde cinsel bölgede zedelenme olduğu tespit edildi. Adli görüşmeci psikolog V.T.'nin anlatımlarının güvenilir olduğu görüşünü açıkladı.'RIZASI OLMADIĞINA DAİR DIŞ DÜNYAYA YANSIYAN İRADİ HAREKETİ YOK'Sanık Nutku Can A., 17 yaşındaki V.T. ile isteği üzerine cinsel ilişki yaşadığını savundu. Mahkeme yargılama sonunda V.T.'nin savcılık, Çocuk İzleme Merkezi (ÇİM) ve yargılama sırasındaki ifadeleri arasında çelişki olduğu değerlendirmesi yaptı. Mahkeme, V.T.'nin çocuğun alkollü olduğu için kendinde olmadığı, bu nedenle zihnen ve bedenen cinsel saldırıya direnemediği şeklinde verdiği ifadeyle, olay anına ilişkin detaylı anlatımının birbiri ile çeliştiğini belirtti. V.T.'nin "Hareket edemediğim için karşı koyamadım, geri çekilmeye çalıştım ancak, çekilemedim. O gün, olayın kendi suçum olduğunu düşünüyordum, nasıl izin verdim diye kendimi suçluyordum" ifadesi ise, "Rızası olmadığına dair dış dünyaya yansıyan iradi bir hareketinin olmadığı" şeklinde değerlendirildi. İKİ KEZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU V.T.'nin olaydan kısa süre sonra iki kez intihar girişiminde bulunduğu da dosyaya girdi. İlaçla ve bıçakla boğazını kesmeye çalışarak intihar girişiminde bulunan V.T.'nin ailesi tarafından engellendiği, halen psikolojik tedavi gördüğü belirtildi.  SANIĞA "GELECEĞİ DÜŞÜNÜLEREK" CEZA İNDİRİMİ

Karşıkaya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 'Çocuğa organ sokmak suretiyle cinsel istismar' suçundan yargılanan Nurhat Can A. isimli sanığa, 'mağdurun rızası var' görüşüyle 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme yargılama sırasında suç vasfını 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' olarak değiştirerek verdiği hapis cezasını da sanığın 'geleceği üzerindeki etkilerini' dikkate alarak altıda bir oranında indirdi. V.T.'nin avukatları, müvekkilinin hile ile iradesinin ortadan kaldırıldığına dikkat çekerek, yasada bu durumda cezanın ağırlaştırılması gerekirken, bu maddenin ihlal edildiğini belirtti. Mahkemenin kararı itiraz başvurusu yapılarak istinaf mahkemesine götürüldü.


Münir Karaloğlu, Cinsel İlişki, İntihar, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden 'rıza' kararı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çocuğa cinsel istismar davasında mahkemeden 'rıza' kararı - Son Dakika
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