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Son dakika haberi: ÇOCUĞUNA TOKAT ATAN ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

Son dakika haberi: ÇOCUĞUNA TOKAT ATAN ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

03.01.2022 11:12

Bir son dakika haberine göre BURSA'da Mustafa Tezcan (42), çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldürdü.

BURSA'da Mustafa Tezcan (42), çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 06.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Osmaniye Mahallesi, Sümer Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. İddiaya göre, Taner Durgut, henüz bilinmeyen nedenle Tezcan'ın çocuğuna tokat attı. Bu duruma sinirlenen Tezcan ile Durgut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Tezcan mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

POLİSİ ARADI, İTİRAF ETTİ

Durgut kanlar içinde yere yığılırken, Tezcan polisi arayarak, arkadaşını öldürdüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taner Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Durgut'un cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İFADESİ ALINAMADI

Mustafa Tezcan, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tezcan'ın ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğu, bu nedenle ifadesinin henüz alınamadığı bildirildi.

Son dakika haberi: ÇOCUĞUNA TOKAT ATAN ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi: ÇOCUĞUNA TOKAT ATAN ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haberi: ÇOCUĞUNA TOKAT ATAN ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

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Osmaniye, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: ÇOCUĞUNA TOKAT ATAN ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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