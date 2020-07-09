Son dakika haberi | Çocuğunu kucağına alamadan vefat eden kadının ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika

Son dakika haberi | Çocuğunu kucağına alamadan vefat eden kadının ölümünde ihmal iddiası

Son dakika güncel haberine göre Çocuğunu kucağına alamadan vefat eden kadının ölümünde ihmal iddiasıANTALYA'da, özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra fenalaşması sonucu başka hastaneye sevk edilen Döndü Güler (26), 1 gün sonra hayatını kaybetti.

Çocuğunu kucağına alamadan vefat eden kadının ölümünde ihmal iddiası

Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi

ANTALYA'da, özel bir hastanede doğum yaptıktan sonra fenalaşması sonucu başka hastaneye sevk edilen Döndü Güler (26), 1 gün sonra hayatını kaybetti. Polis memuru Erol Güler (28), eşinin ölümünde hastanelerin ihmali olduğunu öne sürerek, şikayette bulundu.

Ankara'da polis memuru olarak görev yapan Erol Güler ile Döndü Güler, geçen sene Haziran ayında dünya evine girdi. Güler çifti, bir süre sonra bebekleri olacakları haberini aldı. Aksu ilçesinde yaşayan Döndü Güler, 7 Temmuz günü doğum için Manavgat ilçesinde özel bir hastaneye yattı. Sezaryen ile doğum yapan genç kadın 'Hatice Umay' ismini verdikleri kız çocuklarını kucağına aldı.

İddiaya göre doğumun ardından odaya çıkarılan ve hiçbir hastalığı olmayan Güler, rahatsızlandı. Erol Güler, eşinin rahatsızlandığını ve nefes alamadığını doktorlara bildirdi. Güler, doktorların eşinin durumunun iyi olduğunu, narkozun etkisinde olduğunu söylediğini buna rağmen eşine geç müdahale edildiğini iddia etti. Rahatsızlığın ilerlemesi üzerine genç kadın, Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Burada da kalp krizi geçiren genç kadın yaklaşık 1 gün hastanede yattı. Güler, bugün sabah saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. Güler'in ölüm raporuna ise epilepsi nedeniyle vefat ettiği yazıldı.

ANNESİ AĞIT YAKTI

Güler'in ölüm haberini alan eşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Erol Güler, eşinin ölümünde hastanelerin ihmali olduğunu iddia ederek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada annesi ölen Hatice Umay bebek ise hastaneden çıkarılarak, Erol Güler'in ablası tarafından bakılmaya başlandı. Morg önüne gelen Güler'in yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Güler'in annesi Iraz Saykun da morg önünde gözyaşı dökerek, ağıt yaktı.

'DOĞUMDAN SONRA KENDİNDE DEĞİLDİ'

Eşinin vefatında yaşanan ihmalleri anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Erol Güler, 'Doğum için Manavgat'ta özel bir hastaneye gittik. Sezaryenden ilk önce çocuğum çıktı, sonra eşimi getirdiler. Eşim geldiğinde kendinde değildi. Ayakları atıyordu. Nefes alamıyordu ve gözleri boş bakıyordu. Bu yüzden görevli personelleri uyardık. Onlar da narkozdan dolayı olduğunu ve geçeceğini söyledi. Ben 10-15 defa gittim, 'nefes alamıyor gelin bakın' dedim. Narkozun etkisinde olduğunu söylediler. Sonra eşimi kıyafetlerini giydirecekleri sırada yan döndürdüklerinde ağzından sıvılar akmaya başladı. O zaman müdahale etmeye başladılar" dedi.

'GEÇ MÜDAHALE EDİLDİ'

Eşinin ağzından gelen sıvıyı temizlemek için getirdikleri makineyi takmak için priz bulamadıklarını iddia eden Güler, 'Fiş bulamadıkları için müdahalede geciktiler. Makinaya hortum takmaları gerekiyordu hortumu kesmek için makas aradılar. Orada zaman kaybettiler. Yanlış hortum taktılar. Büyük hortum takmaya çalıştılar vakit kaybı oldu. Eşimi 112 aranmadan telefonla doktorlar arası diyologla 1 saat 15 dakika mesafe olan başka bir özel hastaneye getirdiler. Bu şekilde hastaneye gelir gelmez kalp krizi geçirdi ve organları iflas etti. İkinci kalp krizini geçirdi. Bize sadece bu bilgiler verildi" diye konuştu.

ÖLÜM BELGESİNDE EPİLEPSİ

Eşine herhangi bir tanı konulamadığını belirten Erol Güler, 'Dün saat 19.00'da başhekimle görüştük. Başhekim yine bir tanı koyamadı. Ama eşim gece 4.00'da vefat ettiğinde ölüm belgesine epilepsi yazıldı. Bu iki hastane arasında paslaşarak Manavgat'taki yanlış hatayı kapatmak için diğer hastaneye getirildi. Eşimin kronik bir rahatsızlığı yok. Ailesinde de herhangi bir kronik bir rahatsızlık yok. 26 yaşında vefat etti" dedi.

'ÇOCUĞUM ANASIZ BÜYÜYECEK'

Doğan çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu söyleyen baba Güler, 'İlk çocuğumuzdu. Çocuğumuz kız. Kontrollerini yaptırdık. Şu anda da ablam bakıyor. Şikayetçi de oldum. 184 üzerinden de, CİMER üzerinden de de şikayetçi olduk. Bunlar eşim vefat etmeden önceydi. Eşim vefat ettikten sonra da karakola giderek şikayette bulunduk. Benim eşimin canı yandı, bizim canımız yandı. Benim çocuğum anasız büyüyecek başka çocuklar anasız büyümesin. Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın. Devletimden başka bir şey istemiyorum" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN O HALLERİNİ ANLATAMAM'

Konuşurken gözyaşlarına boğulan genç kadının annesi Iraz Saykun, 'Şu an hiç durumum yok benim. Çocuğumu odaya çıkardıklarında, 'çocuğum kriz geçiriyor, gözü tavana baktı' dediğimde müdahale etmediler. O kadar kötüydü ki. Anlatamam ben çocuğumun o hallerini anlatamam" dedi. İddialara konu olan Manavgat'taki özel hastane yetkilileri ise doğumun başarılı geçtiğini, genç kadının ölümünde bir ihmallerinin olmadığını savundu. Genç kadının vefat ettiği hastanenin yetkilileri de kadının ölümünde bir ihmallerinin olmadığını ileri sürdü.

Güler'in cenazesini Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alan yakınları ise 'sapasağlam verdiğimiz yavrumuzu geri alamadık' diye sitem etti. Genç kadının cenazesi Altınova Sinan Mezarlığı'nda defnedilecek.

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çocuğunu kucağına alamadan vefat eden kadının ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:20 İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti 21:12 Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek 20:04 Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
00:12
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
22:49
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
FETÖ'nün AK Parti'yi işgal girişimi davasında karar çıktı
21:29
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
21:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 00:24:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Çocuğunu kucağına alamadan vefat eden kadının ölümünde ihmal iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]