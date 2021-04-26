Son dakika haberi! "Çocuk Dostu Turizm" diyalog toplantısı sektörün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirdi - Son Dakika

Uluslararası Çocuk Merkezince, "Çocuk Dostu Turizm Projesi"nin çevrim içi toplantısı, turizm sektörünün önde gelen temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Uluslararası Çocuk Merkezince düzenlenen ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Matra Programı tarafından desteklenen projenin ilk çevrim içi toplantısında, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü ile UNICEF, TÜRSAB, TUREB, Skal Federasyonu başta olmak üzere turizm sektörünün önde gelen kuruluşlarının temsilcileri görüş bildirdi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, toplantının açılış konuşmasında, insan hakları ve onun bir parçası olan çocuk haklarının korunması konusunun sadece devletlerin değil, özel sektörün de yükümlülüğünde olduğu belirtti.

Weststrate, Büyükelçiliğin Matra Programı tarafından desteklenen Çocuk Dostu Turizm Projesi'nin çocuk haklarının güçlendirilmesi için oluşturulan özel sektör-sivil toplum iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu vurguladı.

Uluslararası Çocuk Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tomris Türmen ise Çocuk Dostu Turizm Projesi'ne verdikleri destekten dolayı turizm sektörünün temsilcilerine teşekkür etti.

Türmen, "Çocuk Dostu Turizm" anlayışının özgün bir girişim ve uzun vadeli bir sosyal yatırım olduğuna işaret ederek, bu anlayışı içselleştirmenin hem firmaların hem sektörün hem de toplumun çocuk haklarına saygılı kamusal alanlara dönüşmesi için bir fırsat olduğuna değindi.

???????Turizm sektörüyle yapılan çalışmaların, fikir alışverişi ve deneyim paylaşımıyla sürdürüleceğini aktaran Türmen, proje kapsamındaki tüm gelişmelerin, ayrıca verilecek eğitimlerin detaylarının muhataplarıyla düzenli olarak paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Toplantıda söz alan katılımcılar, Çocuk Dostu Turizm sertifikasyonunun bir an önce başlatılabilmesi için kamu-özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi görüşünü savundu.