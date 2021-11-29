ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evlerinin önünde oynarken düşen Galip Furkan'ın (8), eline demir korkuluk saplandı. Furkan, eline saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Hatipler Mahallesi 239 Sokak'ta yaşandı. Apartmanın önünde oynayan Galip Furkan, demir kapıya tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuğun eline, kapı korkuluğu saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri korkuluğu kesti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Galip Furkan, eline saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü.