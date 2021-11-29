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Son dakika haberi | Çocuk, eline saplanan demirle hastaneye götürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi | Çocuk, eline saplanan demirle hastaneye götürüldü

29.11.2021 15:10
Son dakika haberi | Çocuk, eline saplanan demirle hastaneye götürüldü

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evlerinin önünde oynarken düşen Galip Furkan'ın (8), eline demir korkuluk saplandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evlerinin önünde oynarken düşen Galip Furkan'ın (8), eline demir korkuluk saplandı. Furkan, eline saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında Hatipler Mahallesi 239 Sokak'ta yaşandı. Apartmanın önünde oynayan Galip Furkan, demir kapıya tırmandı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuğun eline, kapı korkuluğu saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri korkuluğu kesti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Galip Furkan, eline saplanan demir parçasıyla hastaneye götürüldü.


Son dakika haberi | Çocuk, eline saplanan demirle hastaneye götürüldü
Son dakika haberi | Çocuk, eline saplanan demirle hastaneye götürüldü

Manavgat, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çocuk, eline saplanan demirle hastaneye götürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çocuk, eline saplanan demirle hastaneye götürüldü - Son Dakika
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