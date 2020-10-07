Çocuk parkı alevlere teslim oldu - Son Dakika

- Çocuk parkı alevlere teslim oldu

TOKAT - Tokat'ta çocuk parkı alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre; Erenler Mahallesinde çocuk parkının alev aldığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Çocuk parkında bulunan plastik oyun guruplarının tutuşması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Kauçuk malzeme ile kaplı parkın zemininde alev alması sonucu gökyüzünü kara dumanlar kapladı. Mahalle sakinleri yangını korku dolu gözlerle izlediği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangına plastik oyuncak gurupları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Tokat Belediyesi tarafından kısa bir süre önce yapılarak hizmete sunulan parkta çıkan yangında kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Polis ekipleri yangına neden olan kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri tepki gösterdi

Mahalle sakinlerinden Hasan Altuntaş, evde otururken yangının fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, "Annem evimizin karşısındaki parkın yandığını söyledi. Baktım, alevler içinde. Yangın başladığında çevresinde kimse yoktu. Biranda alev aldı, yakıp ta kaçtılar mı onu göremedim. Rabbimde burayı yakanı yaksın. Devletin şu hizmetine nankörlük yapıyor her kimse. Burası yapılalı bir ay olmuştu" diye konuştu.