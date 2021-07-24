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ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika

ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

24.07.2021 16:22

ESKİŞEHİR'de, çocuk parkındaki 70 yıllık dut ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü, salıncaklar ile yol kenarında park halindeki minibüsün üzerine devrildi.

ESKİŞEHİR'de, çocuk parkındaki 70 yıllık dut ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü, salıncaklar ile yol kenarında park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Olay sırasında salıncaklarda çocuklar bulunmazken, devrilen ağaç ekipler tarafından kaldırıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Park Sokak'taki Şehit Pilot Teğmen Hamza Yılmaz Parkı'nda bulunan yaklaşık 70 yıllık olduğu belirtilen dut ağacının gövdesinden ayrılan bir bölümü, salıncakların ve yol kenarında park halinde bulunan minibüsün üzerine devrildi. Devrilen ağaç, sokaktaki elektrik tellerini de kopardı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdikten sonra elektrikli testere ile ağacın devrilen dallarını kesti.

'İYİ Kİ BUGÜN ÇOCUKLAR YOKTU'

Üzerine ağaç devrilen minibüsün sahibinin komşusu Ziya Gökalp, parkta her gün çok fazla çocuğun oynadığını belirterek, "Ağaç kendi yükünü çekemediği için gövdeden ayrıldıktan sonra devrildi. Önce elektrik tellerini kopardı. Burada çok fazla çocuk oynardı. İyi ki bugün çocuklar yoktu. Şükürler olsun kazasız, belasız atlattık. Bu bölgedeki en yaşlı ağaç buydu" diye konuştu.

ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ
ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Hamza Yılmaz, Odunpazarı, Pilot, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇOCUK PARKINDAKİ DUT AĞACI SALINCAKLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ - Son Dakika


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