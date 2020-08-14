Son dakika haberi: Çocukken geziye geldiği Harran'a, kaymakam olarak atandı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Harran Kaymakamlığı'na atanan Cihat Koç (33) ilçede göreve başladı. Cihat Koç, çocukken ailesiyle turist olarak dolaştığı ilçeye 25 yıl sonra kaymakam olarak atanmasının kendisini mutlu ettiğini, kendisini etkilediği için özel bir yere sahip olan Harran'ı daha ileriye taşımak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak Kaymakamı olan Cihat Koç, son kararname ile Şanlıurfa'nın Harran ilçesine atandı. Geçen ay ilçede göreve başlayan Kaymakam Koç, Harran'ın kendisi için özel olduğunu söyledi. Cihat Koç, 25 yıl önce ablasıyla beraber 8 yaşındayken Harran'a geziye geldiğini ifade etti. İlçeye atandıktan sonra çocukken geldiği ve fotoğraf çektirdiği SİT alanını dolaşan Koç, "Harran ile 25 yıl sonra tekrar yollarımız kesişti. İnşallah Harran'a, halkımıza ve buradaki tarihi yapıya hizmet edeceğiz. Bunun için çok sevinçliyim. İlçedeki bütün dinamiklerle birlikte Harran'ı daha ileriye taşımaya çalışacağız. 25 yıl önce geldiğimiz günü çok iyi hatırlıyorum. Yine sıcak bir gündü, bugün de aynı sıcaklığı hissediyorum. Ama bu defa omuzlarımda bu ilçeye layık olmanın getirdiği yük var" diye konuştu.

'25 YILDAN BUGÜNE ÇOK ŞEY DEĞİŞMİŞ'25 yıl önce ile bugünkü Harran arasında büyük fark olduğunu anlatan Koç, şöyle konuştu:

"25 yıl çeyrek asır demek. O zaman geçtiğimiz her yerin bozkır olduğunu hatırlıyorum. Ancak bugün Şanlıurfa'dan Harran'a gelirken Güneydoğu Anadolu Projesi'nin olgunlaşmasıyla her tarafın yeşerdiğini gördüm. Ovada çok güzel tarımsal faaliyetlerin yapıldığını gördüm. Bundan dolayı da çok mutlu oldum. Çocukken geldiğimizde Harran'da konaklamak istemiştik ancak konaklayabileceğimiz bir yer yoktu. Şu anda ilçede gelen turistlerin konaklayabileceği biri kaymakamlığımıza ait olmak üzere birçok işletme var. Bölge SİT alanı olmasına rağmen yerinde saymamış. Ama daha yapılacak çok iş var. Bu bölgeye atanmayı ben de çok istiyordum. Ablamla da buraya atanmam üzerine çok güzel bir sohbet yaptık. O da sevindi ve mutlu oldu. İnşallah onu da en kısa zamanda misafir edeceğim. 25 yıl önce çektiğimiz fotoğrafı aynı yerde tekrar çekeceğiz."