Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı - Son Dakika

Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı

15.11.2020 21:31
Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı, System.String[]

Son dakika haberleri: Bursa'da kadınlar ve çocuklar ziline basıp kapıları açılan binadan hırsızlık yaptı.

Bursa'da kadınlar ve çocuklar ziline basıp kapıları açılan binadan hırsızlık yaptı. Çocuklar bisikleti, kadınlar ise ayakkabıları çalarken o anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadınlar ve çocuklar ayrı ayrı binalara giderek, bisiklet ve ayakkabı çaldı. Durumu fark eden bina sakinleri polislere bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadınların ayakkabı, çocukların ise bisikleti alıp gittiği görüldü. Binada inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. - BURSA

Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı
Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı
Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı
Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı
Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı
Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı

Hırsızlık, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan'da koronavirüs salgınının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 yataklı bir hastaneyi daha KKTC'ye kazandıracağız Selçuk Özdağ: Gelecek Partisi'nin oy oranı yüzde 5-8 arasında Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 89 kişi vefat etti, 3223 yeni hasta tespit edildi Duygu sömürüsü yapanlara tepki: Azerbaycanlıları 30 yıl önce kovduğunuzda hiç mi vicdanınız sızlamadı? Aliyev açtı ağzını yumdu gözünü! Kendisine basın özgürlüğü suçlaması yapan BBC'ye Batı'nın iki yüzlülüğünü anlattı Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek
Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor Kelbeçer'i terk eden Ermeniler ölen akrabalarını mezarlarından çıkarıp yanlarında götürüyor         
21:24
Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi Juventus'un yıldızı Dybala doğum gününde aşka geldi! Manken sevgilisiyle dudak dudağa poz verdi         
20:47
İtalya'da şaşırtan araştırma! Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir İtalya'da şaşırtan araştırma! Koronavirüs Eylül 2019'dan beri dolaşımda olabilir         
20:33
Pandeminin başında Pandeminin başında "Virüs Türkleri az etkiler" diyen Doç. Dr. Oytun Erbaş, kendini bu sözlerle savundu         
20:06
Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak, 5. kez ağlarla buluştu Kadıköy'de bir gol daha! Meşin yuvarlak, 5. kez ağlarla buluştu         
18:55
Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı Tarihi Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı         
17:29
24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu 24 gündür aranan genç, ağaca asılı halde bulundu         
17:04
Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı Çocukların çekiçli cinayetinin altından bilgisayar oyunu kavgası çıktı         
16:20
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti         
12:13
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Arabanın çarptığı inek, Arabanın çarptığı inek, "Hemen keselim" sözünü duyunca bir anda ayaklandı         
20:30
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 21:52:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei