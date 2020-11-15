Son dakika haberi | Çocuklar bisikleti, kadınlar ayakkabıları çaldı
15.11.2020 21:31
Son dakika haberleri: Bursa'da kadınlar ve çocuklar ziline basıp kapıları açılan binadan hırsızlık yaptı.
Bursa'da kadınlar ve çocuklar ziline basıp kapıları açılan binadan hırsızlık yaptı. Çocuklar bisikleti, kadınlar ise ayakkabıları çalarken o anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadınlar ve çocuklar ayrı ayrı binalara giderek, bisiklet ve ayakkabı çaldı. Durumu fark eden bina sakinleri polislere bildirdi. Bunun üzerine güvenlik kameraları incelemeye alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinde kadınların ayakkabı, çocukların ise bisikleti alıp gittiği görüldü. Binada inceleme yapan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. - BURSA
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