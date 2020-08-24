Son dakika haberi: Çocuklar deniz özlemini fındıkla gideriyor - Son Dakika

Alaplı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı evlerinden uzaklaşamayan çocuklara, bahçelerden toplanarak, kuruması için bekletilen fındıklar eğlence kaynağı oldu.

Kuruması için evlerinin önüne serilen fındığı oyun alanına dönüştüren çocukların birbirlerinin üzerini fındıkla örterek, eğlendikleri görüldü.

Fındık üreticisi Mustafa Kanca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl çocuklarını denize götürdüklerini ancak bu yıl koronavirüs salgınından dolayı çocukların evden pek uzaklaşamadığını belirterek, "Biz de onlara kumda oynama keyfini bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl böyle olsun. İnşallah salgın bir an önce biter." şeklinde konuştu.