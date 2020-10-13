Son dakika haberi: Çocuklar için kokulu kırtasiye malzemeleri uyarısı - Son Dakika

İZMİR'de, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte kokulu kırtasiye ürünlerine karşı velileri uyardı. Bu tür ürünlerin solunum yollarında alerjik şikayetler oluşturduğunu söyleyen Işık, "Çocuklar burun akıntısı, burunda yanma, nefes darlığı gibi solunum problemleri yaşıyorlar. Hele ki çocuk, genetik olarak alerjiye yatkın ise ileride astım gelişmesine neden oluyor" dedi.

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte veliler, kırtasiye malzemeleri satışı yapan dükkanların yolunu tuttu. Ancak uzmanlar, çocukların ilgisini çeken kokulu malzemeler konusunda uyarıyor. Bu tür ürünlerin solunum yoluyla alındığında baş dönmesi, bulantı, koordinasyon bozukluğu, öksürük ve nefes darlığına neden olduğunu aynı zamanda kalp, dolaşım ve beyin aktivitesi üzerinde de etkisi olduğunu bildiren uzmanlar, kırtasiye malzemeleri alınırken mutlaka etiketler üzerindeki bilgilerin de dikkatlice okunması gerektiğini söyledi. Kokuların solunum yollarını etkilediğini söyleyen Medicana İnternational İzmir Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, "Solunum yollarında alerjik şikayetler meydana geliyor. Burun akıntısı, burunda yanma, nefes darlığı gibi solunum problemleri yaşıyorlar. Hele ki çocuk genetik olarak alerjiye yatkın ise ileride astım gelişmesine neden oluyor" dedi.