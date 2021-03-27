Son dakika haberi... ÇOCUKLAR ŞEHİR ORMANI'NI FİDANLARLA BULUŞTURDU - Son Dakika

Son dakika haberi... ÇOCUKLAR ŞEHİR ORMANI'NI FİDANLARLA BULUŞTURDU

27.03.2021 16:30
Son dakika haberi... ÇOCUKLAR ŞEHİR ORMANI'NI FİDANLARLA BULUŞTURDU, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Orman Haftası kapsamında Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda etkinlik düzenlendi.

Orman Haftası kapsamında Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, atıklara dev fosille dikkat çekilirken, çocuklar da fidan dikti.

'Çevreyi koru özenle, geleceğe bak güvenle' sloganı ile Sultangazi Belediyesi Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı'nda etkinlik düzenledi. Şehir Ormanı'na gelen vatandaşlar, çevre bilincine dikkat çekilmek için ormanının ortasına konulan buzdan yapılmış fosili görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Hacivat-Karagöz gösterisiyle, çevreyi korumanın önemi çocuklara anlatıldı. Etkinlik alanında atıkların orman içinde ne kadar süre yaşadığı, ormanların nasıl oluştuğu ve Türkiye'de yer alan ormanlarla ilgili sayısal verilerinde olduğu bir sergi de yer aldı. Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi'ne bağlı Kaşif Ekibi, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla doğa ile ilgili yaptıkları resimleri alanda sergiledi. Kaşifler daha sonra, Şehir Ormanı'nda keşif yaparak mercekle ağaçları ve bitkileri inceledi.

Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"DOĞAYI ÖZENLE KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, etkinlikle ilgili şu açıklamada bulundu:

"Bugün Orman Haftası münasebetiyle burada bulunuyoruz ancak bu hafta ile birlikte çevre duyarlılığımızı da ortaya koyma adına, sıfır atık, doğayı koruma nüanslarıyla birlikte bir program tertip ettik. Bu programda bilim merkezimizin çocukları da bizimle birlikteydi. Bugün temamız 'Çevreyi korumak, doğayı korumak, doğaya özenle davranmak ve onu yaşatmak."

ATIKLARA DEV FOSİLLE DİKKAT ÇEKİLDİ

Ormana rastgele atılan çöplerin çevreye verdiği tahribatı anlatmak için atıklardan insan figürü oluşturularak buzdan yapılan fosilin içine yerleştirildi. Tematik fosil için başkan Dursun, "Bu bir buzul. İçerisinde bir insan figürü üzerinde çeşitli atıklarımız var. Plastikler, poşetler gibi birçok atığı bulunduran ve kendimizi 300 yıl sonra hayal ettiğimizde; 300 yıl sonra içerisinde doğaya karışmayan, doğanın eritemediği ve doğaya karışamayan atıkları sergilediğimiz bir farkındalık çalışmasıyla bir aradayız. Biz bunu yaparken şunu hayal ediyoruz; hep beraber çevreye duyarlı olmak zorundayız. İnsan çevreyi ne yazık ki en fazla kirleten varlık. İnsan olarak çevreye duyarlı olduğumuz, doğayı kirletmediğimiz takdirde doğa da bize her zaman kollarını açacaktır. Böylece bize daha güzel bir yaşam sunacaktır. Bu duyarlılık hepimiz açısından önemli. Buz kitlesi 2-3 gün içerisinde eriyecek ve içerisinde doğaya ne kadar zarar verdiğimizi hep beraber göreceğiz. Bir farkındalık çalışması. Doğaya, çevreye sahip çıkalım. Doğa ve çevre bizim. Biz kirletmediğimiz müddetçe de doğa her zaman temiz kalacaktır" ifadelerini kullandı.

"SIFIR ATIKLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ PROJELER ÜRETİYORUZ"

Sıfır atıkla ilgili olarak çeşitli projeler ürettiklerini dile getiren Dursun, "Sıfır atıkla ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hanımefendi Emine Erdoğan'ın ciddi çalışmaları var. Dün de bu çerçevede Birleşmiş Milletler'den bir ödül aldı. Biz de bu duyarlılıkla Sultangazi'de sıfır atık konusunda çeşitli projeler üretiyoruz. Bu projelerimiz içerisinde bir Ar-Ge projemiz de var. Bu projenin içinde sıfır atıkla ilgili neler oluşturulabilir? Nerelerde hangi uygulamalar yapılabilir? bunlara bakıyoruz. Bir de uygulama zemini koyuyoruz. SULSİM adını verdiğimiz bir sıfır atık projemiz. Bu ve benzeri çalışmalarla farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu farkındalık da şu; hep beraber doğaya, çevreye sahip çıkalım. Atmış olduğumuz herhangi bir atığın yıllarca doğada bulunduğunu ve çevreye, canlılara zarar verdiğini hep beraber bilelim ve daha duyarlı olalım. Bu duyarlılıkla böyle bir program yapıyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi... ÇOCUKLAR ŞEHİR ORMANI'NI FİDANLARLA BULUŞTURDU
Son dakika haberi... ÇOCUKLAR ŞEHİR ORMANI'NI FİDANLARLA BULUŞTURDU
Son dakika haberi... ÇOCUKLAR ŞEHİR ORMANI'NI FİDANLARLA BULUŞTURDU
Son dakika haberi... ÇOCUKLAR ŞEHİR ORMANI'NI FİDANLARLA BULUŞTURDU
Son dakika haberi... ÇOCUKLAR ŞEHİR ORMANI'NI FİDANLARLA BULUŞTURDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... ÇOCUKLAR ŞEHİR ORMANI'NI FİDANLARLA BULUŞTURDU - Son Dakika


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