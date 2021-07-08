Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi - Son Dakika

Çocuklar şenlikte gönüllerince eğlendi

YOZGAT - Yozgat'ta birçok etkinliğin yer aldığı çocuk şenliğinde onlarca çocuk gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce organize edilen 2. Geleneksel Çocuk Şenliği, çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Yozgat Park'ta düzenlenen etkinlikte merkez ve ilçelerde ikamet eden çocukların yanı sıra uluslararası çocuklar ve Yenifakılı ilçesinde yaşayan Kırgız Türklerinin çocukları aileleriyle birlikte katıldı.

Halk oyunları gösterisiyle başlayan etkinlikte il protokolü ile çocuklar şenlik pastası kesti. Çocuklar ve aileleri illüzyon gösterisi ve çeşitli oyunlarla gönüllerince doyasıya eğlendiler. Birçok oyunu büyük bir keyifle oynayan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Anne ve babalarda çocuklarının eğlencelerine ortak oldular.

Etkinlik sonrası şenliğe katılan çocuklara sürpriz hediyeler dağıtıldı.

Şenlikte eğlendiklerini söyleyen Mahmut Salih Dişli, "Burada festivali izliyoruz. Burada çok eğleniyoruz, sihirbazlık gösterisi yapıyorlar. Halk oyunları gösterisi sergiliyorlar. Bugün bizim günümüz ve çok eğlendik" dedi.

Kırgızistan'dan Yozgat'a geldiklerini belirten Elif Galip ise "Burada bir sürü etkinlik var ve bu etkinlikleri çok sevdim. İzlemeyi de çok sevdim, etkinliklere katılmayı da düşünüyorum. Bu etkinliği bizim için yaptılar, çok güzel çocukları düşündükleri için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Rukiye Çelik ise "Birkaç sene önce Van'dan geldik Yozgat'a buraya geldik. Bu etkinlikte oyun alanları var, parklar ve etkinlikler var. Çok mutlu olduk, çok eğleniyoruz" ifadelerine yer verdi.