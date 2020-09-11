Son dakika haberi! Çocuklar tehlikeye aldırmadan gelin arabasının önünü kesti - Son Dakika

Son dakika haberi! Çocuklar tehlikeye aldırmadan gelin arabasının önünü kesti
Gelen son dakika haberlerine göre SİVAS'ta bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen çocuklar, canlarını hiçe saydılar.
SİVAS'ta bahşiş almak için gelin arabasının önünü kesen çocuklar, canlarını hiçe saydılar.
Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde iki çocuk bahşiş alabilmek için kırmızı ışıkta bekleyen gelin arabasının önünü kesti. Bu sırada yeşil ışığın yanmasıyla gelin arabası hareket etti. İki çocuk bahşiş alabilmek için aracın kaputuna ellerini koyarak gelin arabasının hareket etmesini engellemek istedi. Yaklaşık 20 metre hareket eden gelin arabasına tutunmaya çalışan çocukların bahşiş macerası görenleri korkuttu. O anlar cadde üzerindeki bir esnaf tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 16:17 - Kaynak: DHA
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