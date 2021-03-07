Son dakika haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi - Son Dakika

Son dakika haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi

07.03.2021 10:52

Son dakika genel haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi Mamak Belediyesinde çocuklar ve babaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anneler için hediye hazırladı.

Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi

ANKARA - Mamak Belediyesinde çocuklar ve babaları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anneler için hediye hazırladı.

Mamak Belediyesi'ne ait Neşet Ertaş Aile Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çocuklar ve babaları, anneleri için hediye tasarladı. Hazırlanan hediyeler annelere teslim edilmek üzere paketlendi. Hediyelerini teslim alan annelerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Aile Merkezi sorumlusu Gülşen Altuner, söz konusu merkezde gençlere, erkeklere ve çocuklara hizmet verdiklerini belirterek, "Bu hizmet kapsamında Dünya Kadınlar Günü için faaliyet programı düzenlemek istedik. Burada baba ile çocuk kendi emekleri ile kolye yapıp annelerine hediye edecekler" dedi.

"Kadınlarımız her şeyi hak ettiği için onlar da seferber oldu"

Faaliyetlerinin ocak ayından bu zamana kadar sürdüğünü aktaran Altuner, "Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu karar doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu tür faaliyetlerimizi Mamak Belediyesi adına sık sık gerçekleştiriyoruz. İlk zamanlarda beyler biraz sıcak bakmadılar açıkçası. Çünkü kolye yapımı, nakış, iğne, iplik biraz onları çekingen hale getirdi ama sonuçta kadınlarımız her şeyi hak ettiği için onlar da seferber oldu" diye konuştu.

"O başımın tacıdır"

Mamak Belediyesinin hazırladığı Kadınlar Günü'ne özel hediye hazırlama projesine katılan bir baba, "Öncelikle Mamak Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Merkezi çalışanlarına çok teşekkür ederiz böyle bir etkinlik yaptıkları için. Biz de kızımla, eşime hediye yaptık Kadınlar Günü vesilesiyle. Hediyemizi de vereceğiz kızımla beraber. Çok teşekkür ederiz böyle bir etkinlik düzenledikleri için. Canımdan çok sevdiğim eşim, 16 yıldır benim kahrımı çekiyor daha ne yapabilir ki. O başımın tacıdır. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi
Son dakika haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi
Son dakika haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi
Son dakika haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi
Son dakika haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi
Son dakika haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi

Dünya Kadınlar Günü, Mamak Belediyesi, Neşet Ertaş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Çocuklar ve babalardan annelere Kadınlar Günü hediyesi - Son Dakika


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