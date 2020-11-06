'Örümcek adam' çocuklara depremi unutturmak için geldi - Son Dakika

'Örümcek adam' çocuklara depremi unutturmak için geldi

İZMİR - İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremden etkilenen çocuklar için Antalya'dan gelen "Örümcek Adam" kostümüyle sokak gösterileriyle tanınan Burak Soylu, yaptığı gösterilerle çocuklara moral verdi.

Daha önce de deprem bölgelerine giden ve orda ki çocuklara da ücretsiz oyuncak dağıtıp gösteri yapan "Örümcek Adam" kostümüyle ün salan Burak Soylu, Antalya'dan İzmir'e gelerek çadır kentte yaşayan çocukların gönlünü feht etti. Çadırda kalan çocuklara buluşan arabanın üzerinde çocukları selamlayan Soylu çocuklara moral verdi.

Otellerde yaptığı gösterilerle geçimini sağlayan Soylu, Elazığ depreminden sonra depremzede çocuklara yaptığı gösterilerle moral vermiş, daha sonra pandemi döneminde de 65 yaş üstü vatandaşların alışverişlerinde yardımcı olmuştu.

Oyuncak dağıttı

İzmir depreminin ardından Antalya'da oyuncakçılardan destek alarak İzmir'e gelen Soylu burada depremzede çocuklarla bulutu oyuncak veren Soylu yaptığı gösterilerle de çocukları sevindirdi.

Soylu Antalya'dan çadırda yaşayan depremzede çocuklar için geldiklerini belirterek "buraya tamamen insanlara çoluk çocuk, yetişkin demeden herkese sevimi geçirmek için buraya geldim. Bende kendi çapımda elimi taşın altına koydum. Antalya'dan kalktım İzmir'e geldim. Arabayı da komple oyuncaklarla doldurdum. Tüm çocuklara oyuncak verdim elimden geldiğince. Çocuklar motive oldu ve bir araya gelmemiz için illaki felaketlerin olması gerekmiyor diye düşünüyorum" dedi.