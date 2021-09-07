Son dakika haberi! Çocukları dağa kaçırılan Vanlı aileler HDP önünde süresiz eylem başlattı - Son Dakika

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde haftada bir gün gerçekleştirdikleri oturma eylemlerini kalıcı hale getirmeye karar verdi.

Cumhuriyet Caddesi'nden HDP İl Başkanlığı önüne yürüyen 3 aile, burada oturma eylemi yaptı.

HDP'lilere tepki gösteren aileler, dağa kaçırılan çocuklarına da teslim olmaları çağrısında bulundu.

2012'de kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, üç yıldır hem Diyarbakır'da hem de Van'da eylem yaparak kızına sesini duyurmaya çalıştığını söyledi.

Yıllardır evlat acısıyla yaşadığını belirten Sancar, şunları kaydetti:

"HDP ve PKK ile savaşan bir anneyim. Kızımdan dolayı bir aile olamadık. Yıllardır kızıma kavuşmak için mücadele ediyoruz. Artık yaz, kış, gece, gündüz buradayım, kararlıyız. Buradan kalkmayacağız. Canım, ciğerim yanıyor. Kızım için deli oldum. Psikolojimiz bozuldu. Sadece kızımı istiyorum. Kendi çocuklarını özel kolejlerde okutuyorlar, bizim çocuklarımızı dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorlar. Çocuklarımızın elindeki kalemi alıp silah verdiler. Kızıma gelinlik giydirmek istiyordum, kefen değil. Tüm Türkiye sesimizi duysun."

2015'de kardeşi Gülcan Biçer'in dağa kaçırıldığını belirten Diyar Biçer de "Bundan sonra HDP bilsin ki Vanlı aileler gece de nöbette. Çocuklarımızı istiyoruz. Ayakta durduğumuz sürece burada olacağız, eylemimizde kararlıyız." şeklinde konuştu.