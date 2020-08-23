DİYARBAKIR'da Garip Seyyah (33), ürettiği bileklik, kolye ve tespihleri sosyal medyada oyuncaklarla takas ediyor. Seyyah, bugüne kadar farklı illerdeki köylerle birlikte toplam 2 bin 10 köy gezerek topladığı oyuncakları dağıttı.

Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde oturan ve antikacılık yapan Garip Seyyah, 5 yıl önce 'Bir çocuk da sen mutlu et' projesi başlattı. Bir esnafın da destek verip iş yerinin bir bölümünü ayırdığı projede değerli taş, ip ve boncuklardan oluşan atıkları düzenli olarak toplayan Seyyah, bunları kolye, tespih ve bilekliklere çeviriyor. Seyyah, bu ürünleri daha sonra sosyal medya üzerinden oyuncak karşılığında takasa çıkarıyor. Topladığı oyuncaklar yeterli sayıya ulaşınca da daha önceden belirlediği bir köye, otostopla giderek çocuklara dağıtıyor. Proje kapsamında Seyyah, bugüne kadar farklı illerdeki köylerle birlikte toplam 2 bin 10 köy gezerek topladığı oyuncakları dağıttı. Seyyah'ın hedefi yıl sonuna kadar kent merkezine bağlı 578 köydeki çocuklara ulaşarak oyuncakları dağıtmak.