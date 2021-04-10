Son dakika haber... Çocukları pozitif olan karantinadaki kadın işe giderken yakalandı - Son Dakika

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

Çocukları pozitif olan karantinadaki kadın işe giderken yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da çocukları korona virüs olan ve kendisi de "Riskli" olarak izlenimi devam eden karantinadaki kadın sürücü işe giderken polise yakalandı. Hem suçlu hem de güçlü olan kadın sürücü birde kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, "Çekmeyin ya, sanki suç işledik, çek çek daha yakından çek" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ve İl Salgın Denetim ekipleri Gülsüm T. idaresindeki 34 BB 5777 plakalı Volkswagen marka otomobili durdurdu. Polis ekipleri kadın sürücünün ve aracın evrak sorgulamasını yaparken, İl Salgın Denetim ekipleri kadının HES Kodu sorgulamasını yaptı. 2 çocuğu korona virüslü olan kadının ev "Riskli" olarak izlenimi devam ettiği ve karantinada olması gerektiği tespit edildi. HES Kodu sorgulaması "Risklidir" çıkan kadın 10 günlük ev karantinasını ihlal edince uygulama noktasına 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Aracından indirilen kadın ambulansla Cemalettin Aksaray-i Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü. Gülsüm T.'nin 10 gün süreyle karantinada tutulacağı öğrenildi.

Ambulansa binerken kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösteren kadın sürücü, ""Çekmeyin ya, sanki suç işledik, çek çek daha yakından çek" dedi.