Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada
Şanlıurfa'da otomobil bagajında insan taşımacılığı kamerada
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobilin bagajında oturan 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'da otomobil bagajında insan taşımacılığı görenleri hayrete düşürdü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Bozova yolunun Mehmetçik Mahallesi mevkisinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobilde iddiaya göre yer kalmayınca 2 çocuk bagaja konuldu. Ayaklarını bagajın dışından sarkıtarak tehlikeli bir şekilde yolculuk eden çocuklar, görenleri korkuttu.
İki çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Çocukların bagajda tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika