Çocukların tasarladığı "Erik Dalı" oynayan robotlara büyük ilgi - Son Dakika

Çocukların tasarladığı "Erik Dalı" oynayan robotlara büyük ilgi

KOCAELİ - Kocaeli'de çocuklar tarafından tasarlanan ve karşılıklı "Erik Dalı" oynayan robotların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime destek vermek amacı ile kurduğu "Bilgievleri Robotik Kodlama Atölyeleri"nde eğitim alan öğrenciler, "Erik Dalı" oynayan robotlar tasarladı. Öğrencilerin tasarladığı robotların masa üzerinde karşılıklı, "Erik Dalı" isimli şarkı eşliğinde dans ettiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Öğrencilerin de robotların etrafında eğlendiği anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşlardan büyük ilgi gördü.