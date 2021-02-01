Son dakika haberi! Çocukların ilgisini arttırmak için kütüphanede özel bölüm oluşturuldu - Son Dakika

Son dakika haberi! Çocukların ilgisini arttırmak için kütüphanede özel bölüm oluşturuldu

01.02.2021 11:50

Son dakika haber: Çocukların ilgisini arttırmak için kütüphanede özel bölüm oluşturuldu Oluşturulan alanda 0-6 yaş çocuklar hem kitap okuyup hem de oyun oynayacak Düzce Halk Kütüphanesi Müdürü Hilay Ay: "Çocuklar hem oyununu oynuyor hem de kitabını okuyorlar" Düzce'de 0-6 yaş arasındaki çocukların kitaplara...

Çocukların ilgisini arttırmak için kütüphanede özel bölüm oluşturuldu

Oluşturulan alanda 0-6 yaş çocuklar hem kitap okuyup hem de oyun oynayacak

Düzce Halk Kütüphanesi Müdürü Hilay Ay:

"Çocuklar hem oyununu oynuyor hem de kitabını okuyorlar"

DÜZCE - Düzce'de 0-6 yaş arasındaki çocukların kitaplara olan ilgisini arttırmak ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla özel bölüm oluşturuldu. Oluşturulan alan ile kütüphaneye aileleriyle gelen çocuklar, hem kitap okuyup hem de oyun oynama imkanı bulacak.

Korona virüs salgını insanlarda kitap okuma alışkınlığını da artırdı. Düzce İl Halk Kütüphanesi de çocukların kitaba olan ilgisini arttırmak, okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphane içerisinde özel bir bölüm oluşturdu. İçerisinde çocukların ilgisini çekecek oyuncaklar ve kitapların yer aldığı bölüme aileleri ile gelen çocuklar, hem kitap okuyup hem de oyun oynama imkanına kavuştu. Oluşturulan bölüm ile hem çocukların hem de ailelerin kitaplara ilgisinin arttığını belirten Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdiresi Hilal Ay, "Burası önceden toplantı salonuydu. Çocuk bölümümüz yetersiz geldiği için bu pandemi döneminde toplantı salonumuzu çocuk bölümü yaptık. Bu bölüme Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğümüz tarafından gönderilen akıl ve zeka oyunlarımızı koyduk. Ayrıca bizim desteklerimizle birlikte bağışlardan oluşturduğumuz oyuncaklardan yerleştirdik. Ayrıca genel müdürlüğümüzün gönderdiği ışıltılı, parıltılı, üç boyutlu kalın karton kapaklı kitapları bebeklerimiz için sunduk. Hem oyun oynuyorlar hem de kütüphane alışkanlığı kazanıyorlar. Bu şekilde güzel bir alan oluşturmuş olduk" dedi.

Çocuk kütüphanesine aileler yoğun ilgi gösteriyor

Pandemi döneminde hazırlanan çocuk bölümüne talebin yoğun olduğunu dile getiren Hilal Ay, "Özellikle pandemi döneminde çok yoğun bir talep oluştu. Çocuklara verilen izinlerde ailelerle beraber saat 13.00 ile 16.00 arasında kütüphanemizin bu bölümü çok kalabalık olmakta. Burayı gören aileler çok mutlu olduklarını ve gerekli bir alan olduğunu söylediler. Aileler için gerçekten böyle bir alana ihtiyacımız vardı. Hem vakit geçiriyorlar hem de küçük yaşlarda kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın yolu bu oyun bölümlerinden geçiyor. Çocuklar hem oyununu oynuyor hem de kitabını okuyorlar. Böylece kütüphanemize üye de kazanmış oluyoruz" diye konuştu.

"Okuma alışkanlığı 0-6 yaş arasında başlar"

Kitap okuma alışkanlığının çok küçük yaşlarda kazanıldığına dikkat çeken İl Halk Kütüphanesi Müdiresi Ay, "Kitap okuma alışkanlığı özellikle 0-6 yaş arasında kazanılıyor. Bebekken çocuklara kitap okumaya başlamamız gerekiyor. Çünkü çocuklarda görsel ve duyusal duygular, küçük yaşlarda kazanılıyor. Siz ne kadar kitapla haşır neşir olursanız çocuklar da kitap okuma alışkanlığına ileriki yaşlarda devam ettirebilmektedirler" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi! Çocukların ilgisini arttırmak için kütüphanede özel bölüm oluşturuldu
Son dakika haberi! Çocukların ilgisini arttırmak için kütüphanede özel bölüm oluşturuldu
Son dakika haberi! Çocukların ilgisini arttırmak için kütüphanede özel bölüm oluşturuldu
Son dakika haberi! Çocukların ilgisini arttırmak için kütüphanede özel bölüm oluşturuldu

Koronavirüs, oyunlar, Düzce, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Çocukların ilgisini arttırmak için kütüphanede özel bölüm oluşturuldu - Son Dakika


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