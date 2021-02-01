Son dakika haberi: Çocukların poşetle kızak keyfi - Son Dakika

Son dakika haberi: Çocukların poşetle kızak keyfi
01.02.2021 10:44
Son dakika haberlerine göre - Çocukların poşetle kızak keyfi Erzincan'da kar yağışının ardından dik eğimli noktalarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı.
- Çocukların poşetle kızak keyfi
ERZİNCAN - Erzincan'da kar yağışının ardından dik eğimli noktalarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı.
Erzincan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Geceleri hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü Erzincan'da çocuklar karlı yamaçlarda poşetle kızak kaymanın tadını çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, Çağlayan Beldesinde poşetlerle dakikalarca kaydı. Düşe kalka kaymanın keyfini süren çocuklar gönüllerince eğlendi.
Çağlayan Beldesinde büyükler ise karla kaplı yolarda doğa yürüyüşü yaparak temiz oksijen depoladılar.
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