Son dakika haberi: Çocukların poşetle kızak keyfi - Son Dakika

Çağlayan Beldesinde büyükler ise karla kaplı yolarda doğa yürüyüşü yaparak temiz oksijen depoladılar.

ERZİNCAN - Erzincan 'da kar yağışının ardından dik eğimli noktalarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı.

Galatasaray Boupendza için teklif yaptı, Hatayspor 10 milyon euro istedi