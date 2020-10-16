Son dakika haberi... Çocukların tartışması, aileler arasında silahlı kavgaya döndü: 5 yaralı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman S., tutuklandı. Cemal S., Yunus S., Halil S. ve Veysi S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana 'da sokakta oynayan çocukların kavgası, aileler arasında silahlı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 5 şüpheliden Osman S., tutuklandı.

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