Son dakika haberi! Çocukların velayeti verilen boşandığı eşini öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberi! Çocukların velayeti verilen boşandığı eşini öldürdü

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR'in Seferihisar ilçesinde Erdal D. (37), boşandığı eşi Sultan Kaya'yı (32), 2 çocuğunun velayeti annelerine verildiği dava hakkında çıkan tartışmada vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde Erdal D. (37), boşandığı eşi Sultan Kaya'yı (32), 2 çocuğunun velayeti annelerine verildiği dava hakkında çıkan tartışmada vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldürdü. Erdal D.'nin polisteki ifadesinde, "Çocuklarımın velayet davası yeni sonuçlandı. Velayet annelerine verilince çok sinirlendim" dediği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde, Seferihisar Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde meydana geldi. Erdal D., 2 çocuğunun annesi olan eski eşi Sultan Kaya'nın iş yerinin önüne gitti. Kaya, Erdal D.'yi fark edince yanına gitti. İkili arasında, yeni sonuçlanan ve anneye verilen çocukların velayet davası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal D., yanındaki bıçakla Kaya'ya saldırdı. Birçok bıçak darbesi alan Kaya, kanlar içinde yerde kalırken, Erdal D. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sultan Kaya ardından, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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Polis ekiplerince Erdal D.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Erdal D., belirlenen adresine düzenlenen operasyonda polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Erdal D., buradaki ilk ifadesinde, "Çocuklarımın velayet davası yeni sonuçlandı. Velayet annelerine verilince çok sinirlendim" dediği öğrenildi.


Seferihisar, Sultan Kaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çocukların velayeti verilen boşandığı eşini öldürdü - Son Dakika
YORUMLAR (1)
  • ...: Hakimlerin verdiği karar isabet olmuş senin gibi bir caniye zaten çocuk verilmezmiş.Sen güya kendi çocuğunu düşünüyorsun dimi vahşice öldürdüğün o gencecik kadın da bir annenin babanın evladıydı. Hiçbir gerekçe seni haklı göstermez sen kimsin de Allah’ın verdiği canı alıyorsun.Şimdi daha mı iyi oldu çocuğun annesini öldürdüğün için seninle gurur mu duyacak.Cehaletiniz batsın! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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