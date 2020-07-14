Son dakika haberi! Çocukların velayeti verilen boşandığı eşini öldürdü - Son Dakika

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Hakimlerin verdiği karar isabet olmuş senin gibi bir caniye zaten çocuk verilmezmiş.Sen güya kendi çocuğunu düşünüyorsun dimi vahşice öldürdüğün o gencecik kadın da bir annenin babanın evladıydı. Hiçbir gerekçe seni haklı göstermez sen kimsin de Allah’ın verdiği canı alıyorsun.Şimdi daha mı iyi oldu çocuğun annesini öldürdüğün için seninle gurur mu duyacak.Cehaletiniz batsın!