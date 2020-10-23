Ersin Ayakkabı Kurtkale bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü. OWNDAYS markası ile ayakkabı üretimi gerçekleştiren Ersin ayakkabı Çıldır Kaymakamlığı ve köy muhtarları ile iletişime geçerek yaklaşık olarak 500 çift kışlık bot çocuklara hediye etti.

İş adamı Veysel Çukurçayır tarafından gönderilen kışlık botlar Çıldır Kaymakamlığı ve Kurtkale bölgesindeki muhtarlar tarafında çocuklara dağıtıldı. Bölgede sosyal sorumluluk projelerinde sürekli yer alan Çukurçayır, "Memleketimin çocuklarına hediyeler göndermek beni her zaman mutlu etmiştir. Önümüzdeki yıl daha organize bir şekilde İlçemizin bütün köyleri ile irtibat kurarak daha fazla hediye göndermeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizim için paha biçilemez bir durum" dedi - ARDAHAN