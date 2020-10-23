Son dakika haberi | Çocukların yüzünde tebessüm oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Çocukların yüzünde tebessüm oldu

23.10.2020 15:29
Son dakika haberi | Çocukların yüzünde tebessüm oldu, System.String[]

Son dakika haberler: Ersin Ayakkabı Kurtkale bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü.

Ersin Ayakkabı Kurtkale bölgesindeki çocukların yüzünü güldürdü. OWNDAYS markası ile ayakkabı üretimi gerçekleştiren Ersin ayakkabı Çıldır Kaymakamlığı ve köy muhtarları ile iletişime geçerek yaklaşık olarak 500 çift kışlık bot çocuklara hediye etti.

İş adamı Veysel Çukurçayır tarafından gönderilen kışlık botlar Çıldır Kaymakamlığı ve Kurtkale bölgesindeki muhtarlar tarafında çocuklara dağıtıldı. Bölgede sosyal sorumluluk projelerinde sürekli yer alan Çukurçayır, "Memleketimin çocuklarına hediyeler göndermek beni her zaman mutlu etmiştir. Önümüzdeki yıl daha organize bir şekilde İlçemizin bütün köyleri ile irtibat kurarak daha fazla hediye göndermeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak bizim için paha biçilemez bir durum" dedi - ARDAHAN

Son dakika haberi | Çocukların yüzünde tebessüm oldu

Çukurçayır, Çıldır, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberi | Çocukların yüzünde tebessüm oldu - Son Dakika

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