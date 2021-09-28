Son dakika haberi... Çocuklarına çarpan doktordan kaza yerini terk ettiği iddiasıyla şikayetçi oldular - Son Dakika

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki çocuk yaralandı. Yaralı iki çocuğun ailesi, doktor olduğunu öğrendikleri otomobil sürücüsünden olay yerini terk ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Doktor ise iddiaları kabul etmedi.

Kaza, Mutlu Sokak ile Yenimahalle Bağlar Caddesi'nin birleştiği kavşakta meydana geldi. Ö.E.M. idaresindeki 78 SH 836 plakalı otomobil, Sedat Baran Özdemir (16) idaresindeki 67 ZP 408 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada çarpışma sonucu yola savrulan Özdemir ile Nurullah Gözlemeci (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralı çocukların aileleri Safranbolu'da bir hastanede görevli olduğunu öğrendikleri otomobil sürücüsünün kaza yerini terk ettiğini iddia etti ve şikayetçi oldu.

İki bacağında kırıklar meydana gelen Nurullah Gözlemeci'nin babası Alaattin Gözlemeci, "Kaza esnasında Sedat'ın kollarında çatlaklık, benim oğlumun da iki bacağı kırık" dedi. Kazaya karışan sürücünün anestezi uzmanı olduklarını öğrendiklerini ifade eden Gözlemeci, "Bir hekime bunu yakıştıramadım. Olay yerinden kaza esnasında terk ettiği için" diye konuştu.

Oğlunun hastaneden bir an önce sağlıklı bir şekilde çıkmasını istediğini belirten Gözlemeci, doktordan şikayetçi olduklarını söyledi. Kaza anını anlatan iki genç ise, otomobil sürücüsünü yanlarına gelip durumlarını sorduktan sonra bir daha görmediklerini ifade etti.

Doktor iddiaları kabul etmedi

İHA muhabirinin ulaştığı Uzman Dr. Ö.E.M. ise, kaza yerinden kaçmadığını, iddiaları kabul etmediğini dile getirerek, "Kaza anında eşim ve çocuğum da yanımdaydı. Eşim, çocuğumun kazadan dolayı korkması nedeniyle eve götürdü. Çocukların ambulansa bindirilmesine kadar oradaydık. Polis ekipleri alkol kontrolü yaptılar. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra kaza yerinden ayrıldım" dedi. - KARABÜK