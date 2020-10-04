Mersin'de çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babanın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Mersin'de çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babanın ifadesi ortaya çıktı
Mersin'de çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babanın ifadesi ortaya çıktı Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı (3) Mersin'de yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanan Halil Y.
Mersin'de çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babanın ifadesi ortaya çıktı
Çocuklarına şiddeti canlı yayınlayan babaya gözaltı (3)
Mersin'de yaşları 18'den küçük 4 çocuğunu döverek sosyal medyada canlı yayın yapan ve tutuklanan Halil Y.'nin ifadesinde, evden ayrılan eşini döndürebilmek için çocukları dövdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Olaydan sonra Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Halil Y.'nin, canlı yayında kullandığı cep telefonu en büyük çocuğu olan 16 yaşındaki F.Y.'ye tutturduğu da ortaya çıktı. Ekipler evden ayrılan kadına tüm aramalara rağmen ulaşamadı.
Halil Y.'nin cezaevine gönderildiği bildirildi.
Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 23:18 - Kaynak: DHA
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