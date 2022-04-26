Ankara'da aracıyla iki kişiye çarptıktan sonra çocuklarını korumaya çalışan kadını da ağır yaralayan alkollü sürücü, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya göre şüpheli Murat Ü, önceki akşam, Mamak ilçesi Yenibayındır Mahallesi Sağduyu Caddesi'nde aracıyla hareket halindeki Esra Yavuz'a çarptı.

Bunun üzerine mağdurun eşi Uğur Yavuz, şüpheliyle görüşmek için araçtan indi.

Aracın içinde alkol şişeleri gören Yavuz, şüpheliye, bu şekilde araç kullanarak eşiyle birlikte 3 ve 6 yaşında iki çocuğunun hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Yavuz, şüpheliye kaza tutanağı tutmaları gerektiğini belirtti. Bölgede dolmuş şoförlüğü yaptığını, herkesin kendisini tanıdığını ve herhangi bir evraka imza atmayacağını ifade eden Murat Ü, Yavuz'un polis çağıracağını söylemesi üzerine iterek düşmesine neden oldu.

Daha sonra aracıyla Yavuz'un ayakları üzerinden geçen şüpheli, bu esnada kendisini engellemeye çalışan Hatun Gülşen'e de çarparak uzaklaştı.

Kısa süre sonra yeniden olay yerine gelen Murat Ü, bu kez Esra Yavuz ve iki çocuğunun üzerine araç sürdü. Çocuklarını yolun kenarına iterek ezilmelerini önleyen Yavuz, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen bu anlar, tanık beyanlarına da yansıdı.

Bacaklarına platin takıldı

Esra Yavuz'un kırık ve ezilmelerin olduğu bacağına platin takıldı, uzun süre iş göremez raporu verildi.

Olay yerinden kaçan Murat Ü, polisin takibi sonucu gözaltına alındı. Savcılıktaki ifade işleminin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Ü, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.