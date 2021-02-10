Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı her geçen gün artıyor - Son Dakika

Çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı her geçen gün artıyor

HDP önünde devam eden evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine, bir aile daha katıldı. Eylemin 527'nci gününde çocuklarını terörün elinden kurtarmak isteyen aile sayısı 201'e ulaştı.

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 527'inci gününde de devam ederken, evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Hakkari'den Diyarbakır'a oğluyla gelen anne Nihari T., 2014 yılında öğrenci olan 12 yaşındaki kızı Viyan T. için HDP önüne gelerek evlat nöbetine katıldı. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğü ve 7 yıldır kendisinden hiç haber alamadıklarını belirten anne Nihari T., "Şimdiye kadar hiçbir haber alamadım. Nerededir bilmiyorum. Kızıma sesleniyorum, kızım eve gel. Biz seni çok özledik. Lise birinci sınıfa gidiyordu. Biz öğrendik PKK götürmüş" dedi.

Açıklamasının ardından Nihri T., evladının fotoğrafını alarak nöbete katıldı.