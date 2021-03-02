Son dakika haberi... Çocuklarının doğum gününde yetim ve öksüzleri sevindirdiler - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Türk aile, yıllar sonra gelen çocuk sevincini, dünyaya gelen bebğin doğum gününde yetim, öksüz ve mülteci çocuklara hediye vererek kutluyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Fındık köyünden Ebru-Selman Çelebi, uzun bir aradan sonra çifti geçtiğimiz yıl dünyaya gelen Miran Selahaddin isimli bebeklerini kucaklarına aldı. Çelebi ailesi, yeni doğan çocuklarının doğum gününde masraflı bir yaş günü kutlaması yerine yetim, öksüz ve mülteci çocuklara hediyeler alarak sevincini yaşıyor. Avusturya, Afrika, Türkiye'de bulunan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocukları tespit eden Çelebi ailesi, iç savaştan kaçarak farklı ülkelere sığınan mülteci çocuklara da yardım elini uzatıyor.

Çelebi ailesinin Malatya'da kendileri aracılığıyla yaptığı yardım hakkında bilgi veren aile dostu Osman Timurtaş, " Viyana'dan gelen nakitle toplamda 30 kadar çocuğu sevindirdik. Çocuklardan bisiklet aldıklarımız oldu. Ayrıca her bir çocuğa içinde ayakkabı, giysi, çeşitli oyuncaklar, çikolata ve atıştırmalıkların olduğu hediye kolileri hazırladık. Yardımı yapan Çelebi ailesinin temel isteği olan öksüz, yetim ya da zor durumda olan çocukları sevindirme ve varsa temel ihtiyaçlarını karşılama hedefi doğrultusunda hareket ettik. Çocuklar dışında yaklaşık 10 aileye ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak hem maddi destekte bulunduk hem de tüm mutfak gereksinimlerini içeren gıda kolileri hazırladık. Bu süreçte alışverişi olabildiğince yerel esnaftan yaptık. Esnafımızın da duyarlılığı sayesinde 1000 euroluk bir bütçeyle oldukça fazla sayıda çocuk ve aileye dokunma imkanı elde ettik. Malatya esnafının yaptığı indirimlerle birlikte para bereketlendikçe bereketlendi" diye konuştu. - MALATYA