Son dakika haberi | Çocuklarının okulu önünde kayınpederini öldüren damat tutuklandı
06.04.2021 17:22
Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Ereğli ilçesinde, çocuklarının okulu önünde kayınpederi Ramazan Başarı'yı (55) göğsünden bıçaklayarak, öldüren Tolga Kaya, mahkemece tutuklandı.
KONYA'nın Ereğli ilçesinde, çocuklarının okulu önünde kayınpederi Ramazan Başarı'yı (55) göğsünden bıçaklayarak, öldüren Tolga Kaya, mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu önünde meydana geldi. Tolga Kaya, 2 oğlunun eğitim gördüğü okulun önünde karşılaştığı kayınpederi Ramazan Başarı'yı aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Başarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan Kaya, bugün adliyeye sevk edildi. Tolga Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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