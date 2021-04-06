Son dakika haberi | Çocuklarının okulu önünde kayınpederini öldüren damat tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'nın Ereğli ilçesinde, çocuklarının okulu önünde kayınpederi Ramazan Başarı'yı (55) göğsünden bıçaklayarak, öldüren Tolga Kaya, mahkemece tutuklandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, çocuklarının okulu önünde kayınpederi Ramazan Başarı'yı (55) göğsünden bıçaklayarak, öldüren Tolga Kaya, mahkemece tutuklandı. Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Mehmet Akif İlkokulu önünde meydana geldi. Tolga Kaya, 2 oğlunun eğitim gördüğü okulun önünde karşılaştığı kayınpederi Ramazan Başarı'yı aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Başarı, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan ve kısa sürede polis ekiplerince yakalanan Kaya, bugün adliyeye sevk edildi. Tolga Kaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Son Dakika

Fotoğraf çektirecek yer bulamayan Katy Perry, klozetin tepesinde poz verdi

Sezgin Baran Korkmaz'ın Beylerbeyi'ndeki yalısı 60 milyon bedelle satışa çıkarıldı

Halk Ekmek'te Ramazan pidesi 1,5 TL'ye satılacak

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken'in "Beni tanıdığına pişman mısın" sorusuna 3 kelimelik yanıt

Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü

Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu

Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi

Sigorta parası için hamile eşini kayalıklardan atan kocanın davasında tanık konuştu: Eşi düşmüş biri gibi değildi