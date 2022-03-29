Son dakika haberi: Çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı... - Son Dakika
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Son dakika haberi: Çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı...

29.03.2022 08:25
Son dakika haberi: Çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı...

Gelen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hakim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilindeki hakim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hakim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Ankara ilindeki hakim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alma, örgütçe Ankara ilinde hücre yapılanması şeklinde oluşturulan hakim/savcı sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kalma, ardışık/periyodik arama, bank asya, tepe yönetimle görüşme, aleyhe ifade ve teşhis beyanları vb. deliller bulunan, aralarında çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hakim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan toplam 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde, 29 Mart 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

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Güvenlik Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Ankara, Savcı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Çoğunluğu avukat olmak üzere ihraç hâkim adayı, öğretim görevlisi, güvenlik görevlisi bulunan 21 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 12 ilde gözaltı... - Son Dakika
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