TRABZON 'Çok yüksek riskli iller' arasında olan Trabzon'da sahil ve parklar doldu - Son Dakika

'Çok yüksek riskli iller' arasında olan Trabzon'da sahil ve parklar doldu

SAĞLIK Bakanlığı koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'da, cumartesi günü, vatandaşlar park ve bahçelerde kalabalık oluşturdu, sahillere akın etti.

Koronavirüs risk haritasında kırmızı renkle işaretlenen 'Çok yüksek riskli iller' arasında olan Trabzon'da normalleşmeye dair ilk adımlardan biri olan cumartesi kısıtlamasının kalkması ile vatandaşlar sahil, park ve bahçelere yöneldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin açık olmadığı Trabzon'da havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar, mangal yakarak piknik yaptı. Genellikle maske takıldığı görülürken, mesafe kuralının ihlal edildiği alanlarda devreye polis ve zabıta ekipleri girdi. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Sahilde yürüyüş yapmak, vakit geçirmek isteyenler araçları ile gelince otoparklar doldu, Karadeniz sahil yolunda araç kuyrukları oluştu.

'HER ŞEYİ GÖZE ALDIK DA DIŞARIYA ÇIKTIK'

Parka çocuğunu oynatmaya gelen Kerem Kılıçlı, 'Çocuklarımız evlerde bunaldı. Hafta içi zaten çalışıyoruz. Hafta sonu cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkınca çocuklarımızla vakit geçirmek istedik. Çocukları evlerde tutmak mümkün değil. İyice psikolojileri bozuldu. Park çok kalabalık, tedirginiz ama yapacak bir şey yok. Her şeyi göze aldık da dışarıya çıktık diye konuştu.

'BÜTÜN TRABZON DIŞARIDA'

Kent sakinlerinden Ahmet Adanur ise, 'İlk günlerde olduğu gibi bir tedirginlik kalmadı zaten hiçbirimizde. Bugün hava güzel. Dışarıya çıkalım açık alanda oturalım dedik. Dışarısının bu kadar kalabalık olabileceğini tahmin etmemiştik. Bütün Trabzon bunalmış olmalı ki herkes dışarıda şeklinde konuştu.