'Çok yüksek riskli' İzmir'de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi - Son Dakika

'Çok yüksek riskli' İzmir'de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi

04.04.2021 07:27

Korona virüs vaka sayısına göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki kırmızı kategoride yer alan İzmir'de, polis ekiplerince eğlence mekanına baskın düzenlendi.

Korona virüs vaka sayısına göre 'çok yüksek riskli' iller arasındaki kırmızı kategoride yer alan İzmir'de, polis ekiplerince eğlence mekanına baskın düzenlendi. Mühürlenen iş yerine ve içeride bulunan 22 kişiye binlerce lira ceza kesildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayısına göre, 'çok yüksek riskli' bölge olduğu için kırmızı kategoride bulunan İzmir'de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından, Çiğli ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenledi.

İş yerine 40 bin lira ceza kesildi

Ekipler tarafından, iş yerine kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira, kapı kilitlemek suretiyle denetimi elverişsiz hale getirmekten 5 bin lira olmak üzere toplamda 40 bin lira ceza kesildi. İş yeri kesilen cezaların ardından mühürlendi.

22 kişiye 70 bin 260 lira ceza

İçeride bulunan şahısların tek tek kimlik kontrollerini yapan ekipler; 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 69 bin 960 lira, içlerinden 2 kişiye ise ayrıca kapalı ortamda tütün içmekten dolayı 300 lira olmak üzere toplamda 70 bin 260 lira cezai işlem uygulandı. - İZMİR

'Çok yüksek riskli' İzmir'de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi
'Çok yüksek riskli' İzmir'de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi
'Çok yüksek riskli' İzmir'de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi
'Çok yüksek riskli' İzmir'de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi

Koronavirüs, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Çok yüksek riskli' İzmir'de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Ünlü sunucu Saba Tümer, rekor fiyata kahkahasını sattı Erman Toroğlu: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında Erman Toroğlu: Galatasaray ile Fatih Terim yol ayrımında Alkollü doktor ve ilaç mümessili, polislere küfürler savurup saldırıda bulundu Alkollü doktor ve ilaç mümessili, polislere küfürler savurup saldırıda bulundu Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Ecel yaya geçidinde yakaladı! Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Yeşilçam'ın usta ismi koronavirüs nedeniyle entübe edildi Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı
Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı Ankara'da 7 aylık bebeğini boğarak öldüren anne tutuklandı         
00:26
Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'dan siber saldırıyla ilgili açıklama: Çok üzgünüm         
00:09
Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu Berk Atan'ın sevgilisiyle mesajları ifşa oldu         
23:04
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan         
21:19
Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor         
19:26
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu Cumhur İttifakı'na katılacağı konuşulan Saadet Partisi, kendi ittifakını kurdu         
15:20
Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir Evde internet kullanan herkesi ilgilendiriyor! Önemsemediğiz konu hayatınızı karartabilir         
14:39
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel Denizdeki çekilme endişelendirdi; uzmanından açıklama geldi: Korkulacak bir durum yok, mevsimsel         
13:37
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu Kriz giderek büyüyor! 25 dolarlık çip 1,5 milyon aracın üretimini durdurdu         
10:40
Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı Soğuk havaya aldırış etmeyen Serenay Sarıkaya iç çamaşırsız kıyafetiyle dışarı çıktı         
08:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 07:46:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Çok yüksek riskli' İzmir'de baskın yapılan eğlence mekanı mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei