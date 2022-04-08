Son dakika haberi! Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi! Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor

08.04.2022 12:07
Son dakika haberi! Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor

Son dakika habere göre Türkiye'ye son günlerde Suriye üzerinden gelen çöl tozları, akciğer hastalarında ölüm riskini arttırıyor.

Türkiye'ye son günlerde Suriye üzerinden gelen çöl tozları, akciğer hastalarında ölüm riskini arttırıyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımından dolayı çamur şeklinde yağan yağmur tehlikeyi de beraberinde getirdi. Bu toz taşınımından dolayı akciğer hastalarının dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Pratisyen Doktor Necmettin Nergiz, dikkat edilmediği takdirde ise ölüm riskinin ve hastane yatışlarının artacağını belirterek uyarılarda bulundu.

"TOZLAR AKCİĞERE ALINDIKTAN SONRA DOKUDA HARABİYETE YOL AÇMAKTADIR"

Tozların vücuda alındığı takdirde astım, koah, bronşit gibi hastalığı olanlarda etkili olduğunu belirten Doktor Necmettin Nergiz; "Tozlar Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine Afrika çölleri üzerinde geliyor. Bu tozların içerisinde kirleticiler vardır. Bunlar, mikroorganizmalar, virüsler hatta mantarlar bu tozlar ile uzun mesafeler kat ederek ülkemize gelmektedir. Tabi ki sağlık üzerinden olumsuz etkileri vardır. Özellikle akciğer kronik hastalığı olanlar astım, koah, bronşit gibi hastalıklarda etkisi fazla görülmektedir. Bu tozlar akciğere alındıktan sonra dokuda harabiyete yol açmaktadır. Astım, koah, bronşit gibi hastalıklarda çok etkili olduğunu görüyoruz. Bunların hastaneye başvurularında, yatışta ve hatta ölüm oranlarında artış olduğunu görmekteyiz" dedi.

"ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR ÜZERİNDE ETKİSİ DAHA FAZLADIR"

Akciğer hastaları dışından çocuk ve yaşlılarda da etkili olduğunu söyleyen Doktor Nergiz, "Çocukların akciğer dokuları daha gelişmediği için bu tozları aldıktan sonra çocuklar üzerinde olumsuz etkilerini görebiliyoruz. Yaşlılarda ise akciğer kapasitesi düşük olduğu için normal insanlardan etkileri daha fazla oluyor. Akciğer kronik hastalığı olan yani koah, astım ve bronşit gibi hastalarda etkisi çok fazla görünüyor" diye konuştu.

"TOZ BULUTLARININ GELDİĞİ ZAMANLARDA DIŞARIYA ÇIKILMAMALIDIR"

Toz bulutlarından korunmak için tavsiyelerde bulunan Doktor Nergiz, "Evde kalıp kapı ile pencereleri kapatmaları ve dışarı da ise maske takmaları önemlidir. Özellikle bu toz bulutları çamurlu yağmur dediğimiz şekilde olursa dışarıdan geldikten sonra bu kirleticilerden arınmak için banyo yapılması ve temizlenmesi önemlidir" şeklinde konuştu.

Öte yandan, çamur şeklinde yağan ve şiddetini arttıran yağış için açıklamalarda bulunan Bitlis Valiliği, "Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ayrıca yüksek kesimlerde hızlı kar erimesi nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir" şeklinde uyarılarda bulundu.

(Mücahit Tarlan-Hakan Okay- Recep Gökhan Kılıç/İHA)

Son dakika haberi! Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor
Son dakika haberi! Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor

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Güneydoğu Anadolu, Türkiye, Suriye, Astım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Çöl tozu ölüm riskini arttırıyor - Son Dakika


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