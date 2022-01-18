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Son dakika haber | Çömlekköy Barajı, 2022 yılı yatırım programında - Son Dakika

Son dakika haber | Çömlekköy Barajı, 2022 yılı yatırım programında

18.01.2022 09:14

Gelen son dakika haberlerine göre Edirneli üreticilerin "40 yıllık hayali" olan, 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın 2022 yılı yatırım programına alınması çiftçileri sevindirdi.

Edirneli üreticilerin "40 yıllık hayali" olan, 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı'nın 2022 yılı yatırım programına alınması çiftçileri sevindirdi.

Çeltik, ayçiçeği ve buğday üretiminde ağırlığı olan Edirne'de, 11 köyün yararlanacağı Çömlekköy Barajı ve Sulaması Projesi'yle sulu tarımın daha geniş alana yayılması hedefleniyor.

Edirne merkez ve Lalapaşa ilçesine bağlı köylerin faydalanacağı barajın yatırım projesine alınması üreticileri memnun etti.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla projenin yatırım programına alındığını anlattı.

Binlerce dönüm tarım arazisinin sulu tarıma açılacağını vurgulayan İba, projenin bölge üreticilerine hayırlı olmasını diledi.

Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden İba, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün yürüteceği proje ile 56 bin 500 dönüm toprağımız suyla buluşacak ve Edirne'mizin toprağının bereketi, suyun verdiği canla can bulacak." dedi.

"Bölgemize önemli bir katma değer sağlayacak"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk de barajın yapılmasıyla sulama kapasitesinin artacağını belirterek, "Bu baraj 40 yıllık bir hayal. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı'yla bizim hayalimiz. 11 köyün faydalanacağı ve yaklaşık 60 bin dönüm araziyi sulayacak bu proje için 3 yıl önce bir kez daha girişimde bulunmuştuk. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın da çabalarıyla proje yatırım programına alındı. Süreç çok yeni, takip ediyoruz. İnşallah bu hayali gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öztürk, küresel iklim kriziyle artan kuraklığın sonuçlarıyla suyun değerinin ortaya çıktığını belirterek, "İklim krizinin etkileri Edirne'de de hissedilmeye başlandı. Su ve sulu tarım büyük önem arz ediyor. Ayçiçeği ve benzeri birçok önemli ürün kuraklıktan etkileniyor. Sulu tarıma geçmek iki ürün alabilmeyi sağlar. Bölgemize önemli bir katma değer sağlayacak. Bu baraj kent ikliminin olumlu yönde değişmesine dahi katkı verir." diye konuştu.

Öztürk, barajın tamamlanmasıyla kurak yıllarda çeltik tarlalarında yaşanan su sıkıntılarının da önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

"Su olunca tarım çok daha verimli olur"

Çömlekköylü üreticilerden Arif Öz ise barajın yatırım planına alınmasına çok sevindiklerini dile getirdi.

Barajın çok yönlü faydası olacağını anlatan Öz, "Su olunca tarım çok daha verimli olur. Ayçiçeği, mısır, yonca ve benzeri ürünleri sulama imkanımız olur. Bununla birlikte hayvancılık da gelişir. İki mahsul alma fırsatı yakalanmış olacak. Çevredeki tüm köyler faydalanmış olacak." dedi.

Son dakika haber | Çömlekköy Barajı, 2022 yılı yatırım programında
Son dakika haber | Çömlekköy Barajı, 2022 yılı yatırım programında
Son dakika haber | Çömlekköy Barajı, 2022 yılı yatırım programında
Son dakika haber | Çömlekköy Barajı, 2022 yılı yatırım programında

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Yatırım, Edirne, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çömlekköy Barajı, 2022 yılı yatırım programında - Son Dakika


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