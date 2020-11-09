Son dakika haberi... Çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Çöp kamyonundaki temizlik işçilerinin dansı kamerada
09.11.2020 11:26
Son dakika haberleri: BURSA'da temizlik işçilerinin çöp kamyonundaki dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
BURSA'da temizlik işçilerinin çöp kamyonundaki dansı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, beğeni topladı.
Osmangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik işçileri, akşam saatlerinde çöp toplamak için 16 NJV 06 plakalı çöp kamyonunun arkasında yola çıktı. 2 işçi duydukları müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Ellerindeki bezleri sallayan temizlik işçileri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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